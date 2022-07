Ölkə ərazisində müşahidə olunan yağıntılı və küləkli hava şəraiti iyulun 25-i gündüzədək davam edəcək.

Metbuat.az Milli Hidrometeorologiya Xidmətinə istinadən xəbər verir ki, 26-27-də əksər rayonlarda əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gündüz saatlarında bəzi dağlıq ərazilərdə qısamüddətli yağış yağacağı ehtimalı var.

Mülayim cənub-şərq küləyi üstünlük təşkil edəcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.