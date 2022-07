Ronaldoya üzücü xəbər: Tarixi keçid alınmadı...

“Barselona” klubu Kriştiano Ronaldonu transfer etməkdən imtina edib.

Metbuat.az “beinsports”a istinadən xəbər verir ki, menecer Jorje Mendes 37 yaşlı hücumçunu “Barselona”ya təklif etsə də, rədd cavabı alıb. Məlumata görə, “Barselona” Ronaldonu transfer etmək əvəzinə Lionel Messinin kluba geri dönməsini nəzərdən keçirir. Ronaldonun "Atletiko" klubuna keçəcəyi irəli sürülür.

Qeyd edək ki, İspaniyanın “Sport” qəzetinin məlumatına görə, baş məşqçi Xavi Hernandez klub prezidenti Xoan Laporta ilə görüşərək, Messinin geri dönməsini istəyib. Prezident buna etiraz etməyib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.