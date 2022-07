“Neftçi” – “Aris” oyununun biletləri satışa çıxarılıb

UEFA Konfrans Liqasının II təsnifat mərhələsi çərçivəsində keçiriləcək “Neftçi” – “Aris” (Limassol) oyununun biletləri “Bakcell Arena” stadionunun kassalarında satışa çıxarılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, biletlərin qiyməti 2 (1A, 2A, 4A, 5A, 1B, 2B), 5 (3B) və 10 (VİP, 3A) AZN təşkil edir.

Biletlərin onlayn satışı isə “Iticket.az”da davam edir. Biletləri onlayn əldə etmək istəyənlər aşağıdakı keçidə daxil ola bilərlər:

https://iticket.az/events/sport/neftci-pfk-aris-limassol

Qeyd edək ki, iyulun 28-i “Bakcell Arena”da keçiriləcək “Neftçi” – “Aris” oyunu saat 21:00-da başlanacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.