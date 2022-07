Belarus ərazisindən Ukraynaya raket zərbələri endirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna ordusu məlumat yayıb. Bildirilir ki, Ukrayna ərazisinə 20-dən çox raket atılıb. Hücumun hədəfində Çerniqov vilayəti olub. Hava hücumundan müdafiə sistemləri raketlərdən bəzilərini zərərsizləşdirib. Fəsadlar barədə məlumat yoxdur.

