Aprel döyüşləri şəhidi Pəncəli Teymurovun atası Nurməmməd Teymurov vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə yaxınları məlumat verib. Belə ki, şəhid atası uzun sürən xəstəlik səbəbiylə dünyasını dəyişib.

Allah rəhmət eləsin!

Gülər Seymurqızı

