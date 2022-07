Müğənni Xatirə İslam sosial şəbəkə paylaşımı ilə diqqət çəkib.

Metbuat.az "Baku.ws"ə istinadən xəbər verir ki, sənətçi 2.4 milyon izləyicisi olan instaqram səhifəsində dəbdəbəli bağ evini satışa çıxartdığını qeyd edib:

"Bağı satmağa qərar verdik. Allah xeyir versin. Gələn il ərikləri kim yığacaq?"

Xatirənin 3 mərtəbəli malikanəsi böyüklüyü ilə xeyli diqqət çəkib. Villanın həyətində geniş hovuz da mövcuddur.

Xatirə İslamın həmin villasının görüntülərini təqdim edirik:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.