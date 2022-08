Azərbaycan və Qazaxıstan arasında İşgüzar Şura yaradılacaq

Qazaxıstanın Azərbaycandakı səfiri Serjan Abdıkərimov Azərbaycanın İxracın və İnvestisiyaların Təşviqi Agentliyinin (AZPROMO) rəhbəri Yusif Abdullayevlə görüşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, görüşdə iqtisadi-ticarət tərəfdaşlığının genişləndirilməsi, biznes dairələri arasında əlaqələrin inkişafı istiqəmətləri, həmçinin Azərbaycan və Qazaxıstan arasında İşgüzar Şuranın yaradılması barədə fikir mübadiləsi aparılıb.

Hazırdaq Qazaxıstanda 500-dən çox Azərbaycan şirkəti qeydiyyatdan keçib. Hesab edilir ki, bununla əlaqədar olaraq Azərbaycanla Qazaxıstan arasında İşgüzar Şuranın yaradılması zərurəti mövcuddur.

