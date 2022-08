“Üç dəfə oğul uşağımı yaşada bilmədim, öldü"

Metbuat.az xəbər verir ki, bu sözləri müğənni Rəqsanə İsmayılova “Şourum” verilişində deyib:



"Nə qədər çarpışdım, vuruşdum, amma onları həyatda saxlaya bilmədim. Allahdan bir şey xahiş etdim ki, mənə güc ver, burada olan insanlara yardım paylayım. Onu etdim, Allah mənə oğlan verdi”, - deyə o əlavə edib.

Qeyd edək ki, Rəqsanə ötən həftə oğlu Muhammed Aliyə kiçik toy edib.

