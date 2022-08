Ermənistanın hərbi qulluqçusu 1995-ci il təvəllüdlü, sıravi Atom Arutünyan avqustun 3-dən 4-nə keçən gecə qəflətən ölüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb.

Onun 3 aylıq hərbi təlimlərin iştirakçısı olduğu bildirilib.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

