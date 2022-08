Azərbaycanın ilk qorxu-fantaziya janrında qısametrajlı serialı təqdim olunacaq - FOTO / VİDEO

"Red Fox" studiyasının istehsal etdiyi və Azərbaycanın ilk qorxu-fantaziya janrında qısametrajlı serialı "İblisin kitabı" təqdim olunacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, 3 bölümdən ibarət ekranın işinin hər seriyasında tamaşaçılara yeni hekayə göstəriləcək.

"İblisin kitabı"nın ilk bölümü 13 avqustda YouTube platformasında – "Red Fox" kanalında yayımlanacaq. Qeyd edək ki, serialın rejissoru Səid Qurbanovdur. Köməkçi rejissor Ülvi Əsgərov, quruluşçu operator Elnar Emin, ssenari müəllifləri Səid Qurbanov və Ayşən Rəhimovadır.

