İngiltərə tarixində ilk yaşanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, tarixdə ilk dəfə olaraq Temza çayının mənbəyi quruyub.

Buna səbəb kimi ölkədə müşahidə edilən anomal istilər göstərilir. Bildirilir ki, çayın başlanğıcı əvvəlki yerindən 8 kilometr aşağı sürüşüb.

Ekoloqlar xəbərdarlıq ediblər ki, çayın quruması prosesi bundan sonra daha sürətlə davam edəcək.

Mütəxəssislər yerli sakinləri sudan daha səmərəli istifadə etməyə çağırıblar.

