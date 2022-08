İtaliyanın Po çayının sahillərində İkinci Dünya Müharibəsinə aid bomba tapılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, araşdırmalarla müəyyən edilib ki, bu bomba müharibə vaxtı təyyarədən atılıb və hələ də partlamayıb.

Xüsusi qrupların həmin əraziyə cəlb edilməsi ilə 3 minə yaxın əhaliə təxliyə edildikdən sonra bomba zərərsizləşdirilib.

