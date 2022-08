Azərbaycanda son sutkada koronavirus əleyhinə 3 vaksin vurulub.

Bu barədə Metbuat.az-a Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargahdan bildirilib.

Məlumata görə, bir gündə birinci mərhələ və pozitiv nəticədən sonra buster doza üzrə vaksinasiya qeydə alınmayıb.

