Tanınmış jurnalist Günay Novruzqızına yeni vəzifə verilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, Aqrar Sığorta Fondunun mətbuat katibi təyin edilib.

Qeyd edək ki, G.Novruzqızı Lider Tv-nin tanınmış simalarından olub. O, “Park Bulvar” ticarət mərkəzinin mətbuat xidmətinin rəhbəri, Xəzər TV-nin aparıcısı kimi də çalışıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.