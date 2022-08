Türkiyənin milli müdafiə naziri Hulusi Akar Rusiyaya və ABŞ-a xəbərdarlıq edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, onun sözlərinə görə, ABŞ və Rusiya Suriyadan terrorçuların çıxarılması barədə sənədə imza atsa da, şərtlərinə əməl etməyib. Akarın sözlərinə görə, Türkiyə Suriyada terrorçuların olmasına səssiz qalmayacaq.

Suriyanın şimalında Türkiyə ordusuna qarşı hücumlara və təxribatlara diqqət çəkən Akarın sözlərinə görə, Ankara terrorçuların hücum cəhdlərinə sərt cavab verəcək.

