Azərbaycanlıların çox sevdiyi aktyorun son halı məyus etdi - FOTO

Türkiyənin məşhur aktyoru Kadir İnanırın son görüntüsü görənləri təəccübləndirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, aktyorun olduqca arıqladığı diqqətdən yayınmayıb. K.İnanırın son halı sevənlərini məyus edib. Sənətçi səhhəti ilə bağlı sualları cavablandırmaqdan imtina edib.

Qeyd edək ki, ötən ilin sonu parkda gəzən zaman halı pisləşən Kadir İnanır xəstəxanaya çatdırılmışdı. Aktyorun qəfildən vəziyyətinin pisləşməsinə səbəb beyin damarında yaranan laxtalanma olmuşdu. Aktyorun bədəninin 80 faizinin iflic olma riski ilə qarşı-qarşıya qaldığı açıqlanmışdı.

