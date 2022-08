Siyəzəndə yol qəzası: Ata öldü, ana və övladı xəsarət aldı

Bu gün Bakı-Quba yolunda ölümlə nəticələnən yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

Metbuat.az “Apa”ya istinadən xəbər verir ki, hadisə magistralın Siyəzən rayonu ərazisindən keçən hissəsində qeydə alınıb.

“Mersedes” markalı minik maşını yük maşını ilə toqquşub. Qəza nəticəsində “Mersedes” markalı minik maşınının sürücüsü dünyasını dəyişib, sürücünün həyat yoldaşı və oğlu isə müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri ilə Siyəzən Regional Diaqnostika Mərkəzinə yerləşdirilib. Onlar ilkin tibbi yardımdan sonra Bakıya göndərilib.

Faktla bağlı araşdırmalar davam etdirilir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.