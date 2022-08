Məlum olduğu kimi, ermənilərə avqustun 25-dək Laçını tərk etmələri barədə göstəriş verilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, ermənilər Azərbaycan ərazilərində vandallıqlarını sübut edirlər. Belə ki, onların Laçın meşələrinə od vurmalarını əks etdirən görüntülər yayılıb.

Bu da onu göstərir ki, ermənilər heç bir beynəlxalq hüquqa əhəmiyyət vermirlər. Çünki meşələrin yandırılması birbaşa insanlığa qarşı qəsd, ekoloji terrordur.

