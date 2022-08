Azərbaycan bir neçə ölkəyə yeni səfir təyin etdi

Azərbaycan Argentina, Koreya və Braziliyaya yeni səfirlər təyin edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bununla bağlı sərəncamlar imzalayıb.

Belə ki, Rəmzi Kazım oğlu Teymurov Azərbaycanın Koreya, eyni zamanda Monqolustandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri vəzifəsindən geri çağırılaraq Argentinaya səfir təyin edilib.

Bundan başqa, Ramin Müzəffər oğlu Həsənov Azərbaycanın Almaniyadakı səfiri vəzifəsindən geri çağırılaraq Koreyaya səfir təyin edilib.

Eyni zamanda Rəşad İntiqam oğlu Novruz Azərbaycanın Braziliyadakı, Emil Zülfüqar oğlu Kərimov Küveytdəki, Ruslan Novruz oğlu Rzayev isə Kubadakı səfiri təyin edilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.