Ronaldo bu hərəkətinə görə məhkəməyə verilir - FOTO

“Mançester Yunayted”in portuqaliyalı futbolçusu Kriştianu Ronaldu məhkəməyə veriləcək.

Metbuat.az oxu.az-a istinadən xəbər verir ki, gənc azarkeşlərdən birinin anası futbolçunu məhkəməyə vermək niyyətindədir.

“Mən ədalətin təntənəsini görmək istəyirəm, çünki bu ədalət yoxdur. Mən onun əməlinə görə cavab verməsini istəyirəm”, - deyə qadın bildirib. Onun fikrincə, ədalətə nail olmağın yeganə yolu mübarizəni davam etdirməkdir.

Hadisə aprelin 9-da “Everton”la matçdan sonra baş verib. Ronaldu meydanı tərk edən zaman 14 yaşlı autizm xəstəsi azarkeşin əlindən telefonunu çıxarıb və telefon yerə düşüb. Bundan sonra futbolçu üzr istəyib. O, komandasının 0:1 hesablı məğlubiyyətindən üzüldüyünü qeyd edib. Həmçinin azarkeşi “Old Trafford”dakı matça baxmağa dəvət edib.

Ertəsi gün polis oyunçu ilə bağlı araşdırmalara başlayıb. Hüquq-mühafizə orqanları vurğulayıb ki, uşağın anası Ronaldunu oğluna hücum etməkdə ittiham edir.

