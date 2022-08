Rusiyanın işğal etdiyi Ukraynanın Zaporojye vilayətindəki Melitopol şəhərində partlayış baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna mənbələri məlumat yayıb. Bildirilir ki, partlayış Rusiyanın “referendum”a hazırlaşdığı binada baş verib. Ruslar bu binadan idarə kimi istifadə edərək, yerli sakinlərə Rusiya pasportu paylayırdı. Hücumun Ukraynalı partizanlar tərəfindən təşkil edildiyi bildirilir. Tələfat barədə məlumat yoxdur.

