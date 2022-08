Azərbaycanda avqustda baş vermiş yanğın hadisələrinin monitorinqi aparılıb

Avqustun 26-da Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi, Fövqəladə Hallar Nazirliyi və Ekologiya Nazirliyinin nümayəndələrinin iştirakı ilə mətbuat konfransı keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, konfransı giriş sözü ilə açan Fövqəladə Hallar Nazirinin müavini Etibar Mirzəyev 2022-ci ilin avqust ayında Azərbaycan ərazisində baş vermiş yanğın hadisələri ilə bağlı “Azersky” peykinin apardığı monitorinqin nəticələrini açıqlayıb. Nazir müavini qeyd edib ki, Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyinin tabeliyində fəaliyyət göstərən Azərbaycan Respublikasının Kosmik Agentliyi – Azərkosmos “Azersky” peyki vasitəsilə ölkə ərazisində, xüsusən də şimal və şimal-qərb regionlarında 2022-ci ilin avqust ayında baş vermiş yanğınların gündəlik monitorinqini aparıb.

“Azersky” peykindən əldə olunmuş təsvirlər vasitəsilə yanğınların baş verdiyi əraziləri aydın şəkildə izləmək mümkün olub. Təsvirlərin analizi əsasında yanğının yayıldığı ərazilər müəyyən edilib, həmin ərazilərin meşə, kolluq, otlaq və əkin sahələri üzrə təsnifatı aparılıb, ümumi sahəsi hesablanıb.

Təhlilin nəticələri göstərir ki, bu ilin avqustunda Şabranda 3711 hektar, Siyəzəndə 800 hektar, Qubada 555 hektar, Şamaxıda 164 hektar, Xaçmazda 71 hektar, Şəkidə 6 hektar və Qəbələdə 4 hektar olmaqla ümumilikdə 5311 hektar ərazidə yanğın baş verib. Yanmış ərazinin təxminən 30 faizi, yəni 1670 hektarı meşə sahəsinin payına düşür.

