"Turan Tovuz" klubu növbəti futbolçu transferini gerçəkləşdirib.

Metbuat.az Tovuz təmsilçisinin rəsmi feysbuk səhifəsinə istinadən xəbər verir ki, nigeriyalı Henri Okebuqvu ilə 1 illik müqavilə imzalanıb.

24 yaşlı yarımmüdafiəçi Albaniyanın “Eqnatiya”, “Partizani” və “Kastrioti” klublarında çıxış edib.

Qeyd edək ki, Henri Okebuqvu Nigeriyanın aşağı yaş qrupları üzrə milli komandalarının da formasını geyinib.

