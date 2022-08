“Yuventus”un idman direktoru, sabiq ulduz futbolçu Pavel Nedvev içkili halda əylənərkən kameralara yaxalanıb.



Metbuat.az xəbər verir ki, o, ötən gün restoranların birində içkili vəziyyətdə qızlarla əylənib.

Bundan sonra onun görüntüləri sosial şəbəkələrdə yayılıb. Turin klubunun bir çox azarkeşi Nedvedi tənqid edib.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

