"Bavariya" Ronaldonu transfer etmək istəməyib - Açıqlama

"Bavariya"nın idman direktoru Hasan Salihamidziç Münhen klubunun "Mançester Yunayted"in hücumçusu Kriştiano Ronaldonu transfer etmək istəmədiyini açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, bu barədə "Sky Sport Germany" nəşrinə açıqlamasında deyib: “Ronaldo inanılmaz dərəcədə böyük şəxsiyyətdir. Son illər futbol dünyasına izini qoydu. O, bizim üçün variant deyildi, çünki başqa transferlər edirdik. Ronaldoya görə narahat olmağa dəyməz. O, son illərdə çox şeyə nail olan böyük futbolçudur”.

Qeyd edək ki, 37 yaşlı Ronaldo 2023-cü ilin yayı - müqaviləsinin sonuna kimi "Mançester Yunayted"də qalacaq. Bundan əvvəl futbolçunun agenti Xorxe Mendeşin portuqaliyalı oyunçu üçün Çempionlar Liqasında çıxış edən klub axtarışında olduğu bildirilirdi.



