Afrika qitəsində - Böyük Səhradan cənubda yerləşən ölkələrdə 98 milyon uşaq məktəbə getmir.

Metbuat.az UNESCO-nun yaydığı məlumata əsasən bildirir ki, bu rəqəm dünyada orta məktəbə getməyən uşaqların 40 faizini təşkil edir.

Həmin ərazidə məktəb yaşı çatan uşaqların sayı artsa da, onlar təhsil ala bilmirlər.

Hesabatda qeyd olunur ki, Nigeriyada 20,2, Efiopiyada 10,5, Konqoda 5,9, Keniyada isə 1,8 milyon uşaq müxtəlif səbəblərdən orta təhsildən uzaq qalır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.