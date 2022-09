Nazirin həyətində üzərinə benzin töküb yandıran əlil ölüb

Ucarda üzərinə benzin tökərək yandıran II dərəcə əlil ölüb.

Metbuat.az bu barədə Baş Prokurorluğa istinadən xəbər verir.

Qeyd edilib ki, sentyabrın 4-də rayonun Alpout kənd sakini, II dərəcə əlil, 1965-ci il təvəllüdlü Nazir Həsənovun yaşadığı evin həyətindəki tövlədə üzərinə benzin tökərək özünü yandırması nəticəsində almış olduğu xəsarətlərdən sentyabrın 5-də səhər saatlarında Bakı şəhərində yerləşən 5 saylı şəhər Kliniki Xəstəxanasının yanıq şöbəsində vəfat edib.

Faktla bağlı Ucar Rayon Prokurorluğunda araşdırma aparılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.