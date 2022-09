Məlumat verildiyi kimi, ötən gün Lənkəran rayonunun Boladı kəndindən Lerik rayonuna ziyarətə gedənlər geri qayıdarkən Lerik rayonunun Günəşli kəndi ərazisində qəzaya düşüblər. Qəza nəticəsində 8 qadın ölüb. Xəstəxanaya yerləşdirilən 8 nəfərdən isə (7-si qadın, 1-i kişi olmaqla) ikisinin vəziyyəti ağır, digərlərinin vəziyyəti orta ağır qiymətləndirilir.

Metbuat.az qəzada həlak olan 7 qadının və sürücü Səyyadov Səyyad Hacıbala oğlunun fotosunu təqdim edir:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.