İngiltərənin "Mançester Yunayted" klubu UEFA Avropa Liqasının oyunları üçün sifariş ərizəsini açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, siyadıa Kriştianu Ronaldonun da adı daxil edilib.

"Qırmızı şeytanlar" qrup mərhələsində Kiprin "Omoniya", Moldovanın "Şerif" və İspaniyanın "Real Sosyedad" klubları ilə üz-üzə gələcək.



Qeyd edək ki, 37 yaşlı oyunçu Kriştianu Ronaldu son olaraq, 2002/2003 mövsümündə Avropa Liqasında çıxış edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.