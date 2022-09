Azərbaycanda azı 10 min üzvü olan siyasi partiyalar dövlət qeydiyyatına alınacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu, “Siyasi partiyalar haqqında” yeni qanun layihəsinim ilkin varinatında əksini tapıb.

Layihədə qeyd edilib ki, dövlət qeydiyyatına alınması üçün siyasi partiyanın azı 10 000 üzvü olmalıdır.

