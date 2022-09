Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov İspaniyanın Deputatlar Konqresinin sədri Meriçel Batetlə görüşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi tviterdə məlumat yayıb:

“Xarici işlər naziri Bayramov ilə İspaniya Deputatlar Konqresinin sədri Meriçel Batet arasında Azərbaycan-İspaniya ikitərəfli münasibətlərinin geniş spektri və regional vəziyyətə dair məhsuldar müzakirə aparılıb”.

