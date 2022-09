Yüz minlərlə hərbçi Rusiyaya qarşı hərəkətə keçir - Avropanın şərqində həyəcan verildi

“NATO Avropanın şərqindəki hərbi varlığını önəmli dərəcədə artırır”.

Metbuat.az xəbər verir ki, NATO-nun baş katibi Yens Stoltenberq Brüsseldə ABŞ-ın dövlət katibi Antoni Blinkenlə birgə mətbuat konfransında belə deyib. O bildirib ki, Avropanın şərqində hava və dəniz qüvvələri də olmaqla yüz minlərlə hərbçi yüksək hazırlıq səviyyəsinə gətirilir.

Blinken isə bildirib ki, Kremlin həmlələrinin maddi zərərləri ağırdır. Lakin geri çəkilməyin nəticələri daha ağır olacaq. Onun sözlərinə ABŞ avropalı dostlarını soyuqda tək buraxmayacaq.

