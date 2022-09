Zakir Həsənov təxribatların qarşısı almaq üçün orduya hazır olmağı ƏMR ETDİ

Müdafiə naziri Zakir Həsənov istənilən təxribatın qarşısının dərhal və qətiyyətlə alınmasına daim hazır olmağı əmr edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Zakir Həsənov Müdafiə Nazirliyində keçirilən xidməti müşavirədə deyilib.

Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədində və Rusiya sülhməramlı kontingentinin müvəqqəti yerləşdiyi ərazidə əməliyyat şəraiti və mövcud vəziyyət geniş təhlil edilib.

Ermənistan silahlı qüvvələrinin son dövrdə Kəlbəcər və Laçın rayonları istiqamətlərində Ordumuzun mövqelərini intensiv atəşə tutması nəticəsində yarana biləcək gərginliyi xüsusi vurğulayan müdafiə naziri istənilən təxribatın qarşısının dərhal və qətiyyətlə alınmasına daim hazır olmağı əmr edib.

