Tanınmış Türkiyəli aparıcı-aktyor Mehmet Əli Ərbil verilişlərin birində özündən 40 yaş kiçik Melike Çamlıoğlu ilə sevgili olduğunu açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, birlikdə canlı yayıma qoşulan cütlük bu barədə etiraf edib. Gənc qadının daha əvvəl “İşte Benim Stilim” yarışmasında iştirakçı olduğu bildirilib. Ərbilin sevgilisinin yaşını eşidənlər onu aktyorun qızı Yasmin Ərbilin yaşında olduğunu qeyd edərək tənqid ediblər.

