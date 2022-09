Totti 20 illik həyat yoldaşının xəyanətindən danışdı: Otellərdə görüşürmüş - FOTOLAR

"Roma"nın əfsanəvi futbolçusu Françesko Totti ilk dəfə keçmiş həyat yoldaşı İlari Blasinin xəyanətindən danışıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Totti həyat yoldaşının ona bir neçə nəfərlə xəyanət etdiyini ifadə edib. Keçmiş futbolçu qadının ona xəyanət etdiyini gec öyrəndiyini qeyd edib. Totti həyat yoldaşının otellərdə görüşdüyünü və qadının xəyanətinə onun telefonundakı mesajları oxuduqdan sonra əmin olduğunu ifadə edib. Tottinin sözlərinə görə, dostları ona Blasinin xəyanət etdiyini bildirsə də, əvvəlcə inanmayıb. Totti 20 illik həyat yoldaşından ayrılmasının ona pis təsir etdiyini lakin bu problemin öhdəsindən dostlarının sayəsində gəldiyini deyib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.