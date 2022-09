Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyi Azərbaycan Xalqına başsağlığı verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, başsağlığı mesajında deyilir:

"Azərbaycan-Ermənistan sərhəd xəttində baş verən toqquşmalarda Azərbaycan ordusunun şəhid olan qəhrəman əsgərlərimizə Allahdan rəhmət, yaralılarımıza tezliklə şəfa diləyirik. Qardaş Azərbaycan xalqına isə başsağlığı və səbr diləyirik".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.