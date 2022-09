Ermənistan silahlı qüvvələrinin törətdiyi təxribat nəticəsində şəhid olan hərbçilərimizdən biri də Azər Mustafa oğlu Məmmədovdur.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, o, əslən Qazax rayonu Kəmərli kəndindən idi. Azər 20 gün qabaq ailə həyatı qurubmuş.

Şəhidimizin nəşi dəfn olunmaq üçün ailəsinə təhvil verilib.



Allah rəhmət eləsin!



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.