Sentybarın 15-də mədəniyyət naziri Anar Kərimov Rusiya Federasiyası Prezidentinin beynəlxalq mədəni əməkdaşlıq üzrə xüsusi nümayəndəsi Mixail Şvıdkoyla görüşüb.

Metbuat.az bu barədə nazirliyə istinadən xəbər verir.

Tərəflər Azərbaycan və Rusiya mədəni əlaqələrinin yüksək səviyyədə olduğunu vurğulayıb.

Görüşdə gələcəkdə mədəniyyət sahəsində əməkdaşlığın genişləndirilməsi ilə bağlı həyata keçiriləcək layihə və planlar müzakirə olunub.

