Baş Prokurorluğun məlumatına görə, Azərbaycan Ordusunun müddətli həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçusu əsgər Omarov Eşqin Nəsib oğlu silahla davranış qaydalarının kobud şəkildə pozulması nəticəsində vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Eşqin əslən Ağstafanın Aşağı Kəsəmən kəndindəndir.

Allah rəhmət eləsin!

