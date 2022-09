İranda “SU-22” qırıcı təyyarəsi qəzaya uğrayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, İran İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun (SEPAH) Aerokosmik Qüvvələrinə məxsus təyyarə təlim uçuşu yerinə yetirərkən texniki nasazlıqla üzləşib və pilotların səyi ilə yaşayış olmayan əraziyə düşüb.

Yerə çırpıldıqdan sonra partlayan təyyarədən pilot katapult edərək sağ çıxıb.

