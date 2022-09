Baş Prokurorluqda Gömrük Komitəsinin işçiləri üçün təlimlər keçirilib - FOTOLAR

Dövlət Gömrük Komitəsinin təşəbbüsü ilə cari ilin sentyabr ayının 15-16-da gömrük orqanları tərəfindən aşkar edilən hüquqpozma faktları üzrə foto və videoçəkilişdən istifadə qaydalarının izahı, bu sahədə vahid təcrübənin və vərdişlərin formalaşdırılması mövzusunda Baş Prokurorluğun Kriminalistika və informasiya texnologiyaları idarəsi əməkdaşlarının iştirakı ilə Elm-Tədris Mərkəzində təlimlər keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə hər iki dövlət qurumunun birgə məlumatında qeyd edilib.

Bildirilib ki, əvvəl tədbirdə Azərbaycanın müstəqilliyi və ölkəmizin ərazi bütövlüyü uğrunda canlarını fəda etmiş şəhidlərimizin əziz xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edildi, qazilərə şəfa dilənilib.

Həmin təlimlərə dinləyici qismində Komitənin Əməliyyat-İstintaq Baş İdarəsinin, Gömrük Nəzarətinin Təşkili və Ticarətin Asanlaşdırılması Baş İdarəsinin, Enerji Resursları və Dəniz Nəqliyyatında Baş Gömrük İdarəsinin, Hava Nəqliyyatında Baş Gömrük İdarəsinin, Bakı Baş Gömrük İdarəsinin, Sumqayıt Baş Gömrük İdarəsinin, eləcə də Şimal, Cənub və Qərb Ərazi Baş Gömrük İdarələrinin 45 əməkdaşı cəlb edilib.

Təlimçi qismində Baş Prokurorluğun Kriminalistika və informasiya texnologiyaları idarəsinin peşəkar işçiləri ilə yanaşı, Dövlət Gömrük Komitəsi Akademiyasının “Hüquq və humanitar fənləri” kafedrasının baş müəllimi də iştirak edib.

Tədbir çərçivəsində müasir informasiya-kommunikasiya texnologiyalardan geniş istifadə etməklə foto və videoçəkilişin aparılma qaydasını və taktikasını, əldə edilmiş dəlillərdən istifadə metodikasını əks etdirən nəzəri və praktiki məşğələlər tədris edilib, dinləyicilər Baş Prokurorluğun inzibati binalar kompleksinin funksional imkanları və texniki təchizatı ilə tanış olublar.

Təlimlərin yekunu üzrə müzakirələr zamanı dinləyicilər tədris edilən mövzulardan və keçirilən praktiki məşğələlərdən razılıqlarını ifadə ediblər.

