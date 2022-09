Türkiyəli məşhur kino və serial aktrisası Başak Özel 51 yaşında vəfat edib.

Metbuat.az Türkiyə mətbuatına istinadən xəbər verri ki, aktrisanın vəfat xəbərini sənət dostları sosial şəbəkədə bildiriblər.

Aktrisanın hansı səbəbdən öldüyü məlum deyil .

Qeyd edək ki, Başak Özel "Kurtlar vadisi", "İhlamurlar altında", "Melekler adası", "Karadayı" və "Anne" kimi böyük televiziya layihələrində yer alıb.



