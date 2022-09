Baş Prokurorluq və NDU arasında memorandum imzalanıb - FOTOLAR

Azərbaycan Baş Prokurorluğunun Elm-Tədris Mərkəzi və Naxçıvan Dövlət Universiteti (NDU) arasında birgə əməkdaşlıq haqqında memorandum imzalanıb.

Bu barədə Metbuat.az-a Baş Prokurorluqdan məlumat verilib.

Bildirilib ki, prokurorluq orqanları ilə ölkənin aparıcı ali təhsil müəssisələri arasında fəal əməkdaşlıq əlaqələrinin daha da inkişaf etdirilməsi, birgə elmi, tədris tədbirlərinin təşkili, gənc hüquqşünasların təhsilinə dəstək verilməsi sahəsində qarşılıqlı əməkdaşlığın genişləndirilməsi istiqamətində mühüm tədbirlər davam etdirilir.

Ölkənin qabaqcıl ali təhsil ocağı olan, 1967-ci ildə əsası qoyulmaqla, 1990-cı ildən NDU kimi fəaliyyətini davam etdirən təhsil müəssisəsi ilə faydalı əməkdaşlıq xüsusi önəm kəsb edir. Belə ki, son illər ərzində NDU-nun hüquqşünaslıq ixtisası üzrə bitirmiş məzunları prokurorluq orqanlarına işə qəbulla bağlı təşkil edilən müsabiqələrdə uğurla iştirak edir, yüksək nəticələr göstərirlər.

21 sentyabr 2022-ci il tarixdə Baş Prokurorluğun Elm-Tədris Mərkəzinin əməkdaşlarından ibarət nümayəndə heyəti NDU-ya səfər edib.

Universitetin rektoru Elbrus İsayevlə Mərkəzin rəisi Mübariz Əhmədov arasında keçiriən görüşdə Mərkəzin rəis müavini Talıb Cəfərov, şöbə rəisi Nigar Qələndərli, sektor müdiri Oktay Mirzəyev və Universitetin vəzifəli şəxsləri iştirak etmişlər. Bildirilmişdir ki, Naxçıvan Dövlət Universitetində 12 fakültədə (Tarix-filologiya, Beynəlxalq münasibətlər və hüquq, İqtisadiyyat və idarəetmə, Xarici dillər, Fizika-riyaziyyat, Memarlıq və mühəndislik, Təbiətşünaslıq və kənd təsərrüfatı, Tibb, Pedaqoji, İncəsənət fakültəsi, Xarici tələbələrlə iş üzrə dekanlıq və Magistratura mərkəzi) bakalavriat səviyyəsi üzrə 75 ixtisas, magistratura üzrə 85 ixtisaslaşma, doktoranturada 39 ixtisas və rezidentura üzrə 32 ixtisasda ümumilikdə 8000-ə yaxın, o cümlədən 9 ölkədən 1800 nəfərə yaxın xarici tələbə təhsil almaqdadır.

Görüş zamanı iki qurum üçün olduqca faydalı olan qarşılıqlı əməkdaşlıq istiqamətləri müzakirə edilib, gənc hüquqşünasların peşə hazırlığının təşkil edilməsi istiqamətində səylərin birləşdirilməsi qərara alınıb. Görüşün nəticələrinə uyğun olaraq, Baş Prokurorluğun Elm-Tədris Mərkəzi və NDU arasında əməkdaşlığa dair memorandum imzalanıb.

Tədbir çərçivəsində Mərkəzinin əməkdaşları Universitetin binası, o cümlədən tədris korpusları, auditoriyaları, kitabxanası, tələbə və müəllim heyətinin fəaliyyəti üçün yaradılan olduqca əlverişli və müasir şəraitlə yaxından tanış olublar.

Tədbirin təşkilində Naxçıvan Muxtar Respublikası Prokurorluğunun rəhbərliyi, o cümlədən Təşkilat və icraya nəzarət şöbəsinin rəisi Pərviz Zülfüqarov və Kadrlar şöbəsinin rəisi Elçin Babayev yaxından iştirak ediblər.

Baş Prokurorluğun Elm-Tədris Mərkəzi ilə NDU arasında imzalanmış bu memorandum birgə elmi konfransların, dəyirmi masaların, təlim kurslarının, seminar-treninqlərin təşkilinə və keçirilməsinə, elmi məqalələrin, vəsaitlərin və mətbu nəşrlərin hazırlanmasına, eləcə də NDU-da gənc hüquqşünasların hazırlanmasına mühüm töhfə verəcək.

