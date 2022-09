Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov və iranlı həmkarı Hüseyn Əmir Abdullahiyan arasında görüş olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə nazir tviter hesabında yazıb.

Nazir bildirib ki, hər iki ölkənin XİN başçıları arasında ikitərəfli əlaqələr və regional məsələləri müzakirə edilib. Həmçinin İranın xarici işlər naziri Ermənistanın Azərbaycanla sərhəddə törətdiyi son təxribatlar barədə məlumatlandırılıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.