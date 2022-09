"Dollar anti-Rusiya sanksiyaları səbəbindən zəifləyir" - Amerikalı iqtisadçı

"Rusiyanın ödəniş sistemlərinin bağlanması ilə əlaqədar dünyanın əsas valyutası avropalıları yeni ödəniş kanalları və yeni ödəniş valyutalarını tətbiq etmək üçün səy göstərməyə sövq etdi".

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə nüfuzlu “The Daily Reckoning” nəşri məlumat yayıb. Məqalənin müəllifi, iqtisadçı Ceyms Rikards sanksiyalar səbəbindən prosesin sürətləndirilməsindən danışıb. O bildirib ki, Rusiya və Çin yeni ödəniş sisteminin tətbiqi üçün səy göstərir.

"Rusiya Federasiyası banklarının SWIFT-dən (beynəlxalq banklararası məlumat ötürülməsi və ödəniş sistemi) ayrılması Rusiya və Çin arasında ticarət əlaqələrinin genişlənməsinə töhfə verəcək"

Rikards əmindir ki, ABŞ dolları Rusiya ilə Çin arasında ticarətdə hesab vahidi olmaqdan çıxacaq və özünü sıxışdırmaq prosesinə başlayacaq.

