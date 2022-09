FED-in uçot dərəcəsinin artırılması Azərbaycana təsirləri müzakirə mövzusu olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı Mərkəzi Bankın Pul siyasəti departamentinin direktoru Azər Ələsgərov mövzu ilə bağlı İTV-yə açıqlama verib.

O bildirib ki, ili əvvəlindən bəri aparıcı ölkələrdə faiz dərəcələri bir neçə dəfə qalxsa da, hələ də manatda yığımlar cəlbedici olaraq qalıb.

“Qısa müddətli prespektivdə faiz dərəcəsində əhəmiyyətli dəyişiklik gözlənilmir”.

