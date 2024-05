Milli Məclis adından Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban Əliyevaya təbrik məktubu göndərilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu təkliflə Milli Məclisin bu gün keçirilən iclasında parlamentin sədri Sahibə Qafarova çıxış edib.

Təklif qəbul olunub.

Qeyd edək ki, Heydər Əliyev Fondu 2004-cü il mayın 10-da yaradılıb.

