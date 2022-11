"Anamı övladlarım dünyaya gələndən sonra bağışladım"

Metbuat.az xəbər verir ki, bu sözləri müğənni Doğuş "Günaydın, Azərbaycan" proqramında deyib. O, daha sonra anası Nurhəyat xanımın qarşısında diz çökərə ağlayıb.



""Hər kəsin ziyarətçisi gələrdi, bir mənim gəlməzdi. Bunu ürəkdən deyirəm. Allah heç kimi anasız-atasız qoymasın. Danışmaqla bitmir, heç vaxt da bitməyəcək. Amma həqiqətən, Allahın izni ilə anamı bağışladım" - deyə, Doğuş əlavə edib.

