Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Krım körpüsünə səfər edib.

Metbuat.az xəbər veriri ki, Putin həmin körpüdən sükan arxasında özünün əyləşdiyi "Mercedes-Benz S-class W221" avtomobillə keçib.

Xatırladaq ki, oktyabrın 8-də Krım körpüsündə partlayış baş verib. Hadisə zamanı 4 nəfər ölüb. Bundan sonra körpü üzərində hərəkət məhdudlaşdırılıb.



