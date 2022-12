Qətərdə keçirilən dünya çempionatının 1/8 final mərhələsində Cənubi Koreya ilə oyunda Braziliya yığmasının heyətində 76-cı qolunu vuran Neymar əfsanəvi Pelenin rekorduna bir addım da yaxınlaşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Neymar 1 qol da vursa, millinin heyətindəki qolların sayına görə Pele ilə rekorda şərik olacaq.

Qeyd edək ki, "Sambaçılar" 4:1 hesabı ilə qalib gəliblər.



Braziliya millisi DÇ-2022-nin 1/4 final mərhələsində dekabrın 9-da Xorvatiya ilə qarşılaşacaq.



